Мать ямайской футболистки собирала деньги через сайты, чтобы сборная приехала на ЧМ-2023

Женская сборная Ямайки по футболу, в первом матче чемпионата мира сыгравшая вничью с француженками, использовала краудфандинг, чтобы получить возможность выступить на мировом первенстве в Австралии и Новой Зеландии.
За несколько месяцев до отъезда команды мать полузащитника сборной Ямайки Гаваны Солаун, Сандра Филлипс-Брауэр, запустила сбор средств под названием Reggae Girlz Rise Up на специальном сайте. Женщине удалось собрать таким образом около $ 50 тыс. (почти € 45 тыс.).
«Моя мама очень предприимчивая, и она, очевидно, наша большая фанатка. Она просто сказала: «Я хочу помочь всем, чем могу», – приводит слова Солаун AP News.
Отметим, что в прошлом месяце представители сборной опубликовали в социальных сетях заявление, в котором выразили крайнее разочарование действиями федерации футбола Ямайки по поводу проблем с оплатой труда и сокращения бюджета национальной сборной.
Игроки Ямайки заявили, что не получили оплату, гарантированную их контрактами. Из-за нехватки бюджета Ямайке пришлось сократить тренировочные сборы, отменив несколько товарищеских матчей перед турниром.
Сыграв вничью с командой Франции, сборная Ямайки набрала первое очко в финальных турнирах чемпионата мира. Следующий матч Reggae Girlz сыграют 29 июля с командой Панамы.
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