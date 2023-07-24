Карпин — о матче с «Факелом»: нервирует, что при счёте 2:1 перестали играть, как до этого
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, чем остался недоволен в матче первого тура РПЛ с воронежским «Факелом» (2:1).
«Где‑то до 60‑й минуты игра была очень хорошая. Да, пропустили непонятный гол — два раза соперник до нашей штрафной дошел за первый час игры. После 60‑й минуты было все, что мы видели.
Нервирует то, что когда повели 2:1, перестали играть так, как было до этого. Последними минутами мы не довольны", — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 23 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Ростов» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Победу одержали ростовчане — 2:1.
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