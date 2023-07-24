Кечинов: «Оренбург» ещё попортит кровь нашим лучшим командам

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе красно-белых над «Оренбургом» (3:2) в матче первого тура Российской Премьер-Лиги.

«Всё повторяется, как в прошлом сезоне. При хорошей игре в нападении — в защите опять бардак. Снова «Спартак» легко пропускает атаки и контратаки соперника, после чего тот легко забивает два мяча. Это непозволительно команде, которая претендует на борьбу за чемпионство.

Что касается «Оренбурга»… Ушёл Личка, но команда всё равно не изменяет своим принципам, старается. Даже несмотря на то, что это была первая игра на выезде со «Спартаком». Да, красно-белые в первом тайме оставили гостей без мяча на долгое время, но всё равно они потом пришли в себя, начали атаковать, огрызаться. Команда очень интересная, и в этом сезоне она ещё попортит кровь нашим лучшим клубам», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».