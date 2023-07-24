У «Спартака» есть интерес к Оздоеву, но его переход в РПЛ маловероятен

Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев входит в список интересов московского «Спартака», но приоритетным направлением красно-белых остаётся укрепление линии защиты. В этой связи трансфер хавбека в РПЛ выглядит маловероятным.

«Ни Динамо, ни ЦСКА, ни «Локомотиву» Оздоев не интересен. Однако есть интерес из «Спартака». При этом главный приоритет для клуба — это центральный защитник.

Магомеда предлагали всем столичным клубам, но его появление в Тушино прямо сейчас маловероятно. Думаю, скорее идёт раскачка игрока для подписания в ПАОК», – сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» опроверг слухи о переговорах с российскими клубами по трансферу Магомеда Оздоева.