У «Спартака» есть интерес к Оздоеву, но его переход в РПЛ маловероятен

Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев входит в список интересов московского «Спартака», но приоритетным направлением красно-белых остаётся укрепление линии защиты. В этой связи трансфер хавбека в РПЛ выглядит маловероятным.
«Ни Динамо, ни ЦСКА, ни «Локомотиву» Оздоев не интересен. Однако есть интерес из «Спартака». При этом главный приоритет для клуба — это центральный защитник.
Магомеда предлагали всем столичным клубам, но его появление в Тушино прямо сейчас маловероятно. Думаю, скорее идёт раскачка игрока для подписания в ПАОК», – сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Ранее владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» опроверг слухи о переговорах с российскими клубами по трансферу Магомеда Оздоева.
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