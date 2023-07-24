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«Бавария» готовит новое предложение по Кейну в размере € 100 млн

«Бавария» готовит новое предложение по Кейну в размере € 100 млн
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Мюнхенская «Бавария» собирается сделать следующий шаг по трансферу 29-летнего нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна. Немецкий клуб готовит предложение в размере € 100 млн. Об этом сообщает журналист Мануэль Бонке в своём «Твиттере».

По информации источника, «Бавария» собирается вновь улучшить своё предложение по английскому форварду. Руководство мюнхенцев ведёт активные переговоры с представителями «шпор» по поводу трансфера. Предложение, скорее всего, будет отправлено в лондонский клуб уже на следующей неделе. «Бавария» вряд ли будет дальше улучшать своё предложение по трансферу Кейна, руководство клуба обозначило сумму в € 100 млн как лимит в данной сделке.

В сезоне-2022/2023 Гарри провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года. Приблизительная стоимость английского форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.

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