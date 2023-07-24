Садио Мане — журналистам: вы убиваете меня каждый день, а теперь хотите поговорить?

Нападающий «Баварии» Садио Мане отказался общаться с журналистами по поводу своего будущего.
«Вы убиваете меня каждый день, а теперь хотите поговорить? Да ладно, ребята», — приводит слова Мане журналист Керри Хау в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Мане может покинуть «Баварию» и продолжить карьеру в «Аль-Насре». Отмечается, футболист уже принял предложение от клуба из Саудовской Аравии.
В прошлом сезоне на счету нападающего 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он записал в свой актив 12 голов и шесть результативных передач. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале:
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