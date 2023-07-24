Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о ходе сделки по Эраковичу при интересе «Спартака»

Председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев рассказал, как проходил трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича на фоне интереса к игроку со стороны московского «Спартака».

«С «Црвеной Звездой» нас связывают партнёрские отношения, в рамках которых есть следующая договорённость — в случае если «Црвена Звезда» желает продать игрока, у «Зенита» есть преимущественное право на его приобретение. Это не означает, что «Црвена Звезда» должна согласовывать с нами свои переговоры с другими клубами. Но сербские партнёры нас об этом информируют. Что в данном случае и произошло. «Црвена Звезда» сообщила, что у них есть договорённость по условиям возможного трансфера Эраковича.

При этом хочу отметить, что у «Зенита» были планы по приобретению Эраковича в предыдущие трансферные окна. Но тогда мы не смогли договориться по сумме трансфера. В данном случае заново вести переговоры не пришлось. Как я уже сказал, «Црвена Звезда» проинформировала нас об условиях возможной сделки со «Спартаком». Нам, в свою очередь, было достаточно в установленный срок выровнять эти условия. Что мы и сделали», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».