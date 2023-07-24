Футболисты «ПСЖ» удивились решению руководства не брать Мбаппе на сборы в Японию

Футболисты «ПСЖ» были удивлены решением руководства клуба не включать нападающего Килиана Мбаппе в турне клуба по Японии, сообщает RMC Sport. Ранее стало известно, что парижане решили не брать Мбаппе на сборы в Японию, поскольку считают, что у игрока, контракт которого истекает в июне 2024 года, есть тайное соглашение с «Реалом».
Несмотря на отстранение Мбаппе, в «ПСЖ» царит хорошая атмосфера.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает возможность больше никогда не играть с Мбаппе в составе. Не исключено, что француз покинет клуб в летнее трансферное окно.
Интерес к футболисту проявляют «Реал», «Аль-Хиляль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».
Напомним, в прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца:
- 24 июля 2023
-
03:31
-
03:15
-
03:09
-
03:08
-
02:59
-
02:43
-
02:28
-
02:22
-
02:22
-
01:40
-
01:16
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:36
-
00:35
-
00:31
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:13
-
00:02
-
00:01
- 23 июля 2023
-
23:45
-
23:43
-
23:37
-
23:29
-
23:25
-
23:25
-
23:15
-
23:14
-
23:08
-
22:53
-
22:47
-
22:39