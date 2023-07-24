Футболисты «ПСЖ» удивились решению руководства не брать Мбаппе на сборы в Японию

Футболисты «ПСЖ» были удивлены решением руководства клуба не включать нападающего Килиана Мбаппе в турне клуба по Японии, сообщает RMC Sport. Ранее стало известно, что парижане решили не брать Мбаппе на сборы в Японию, поскольку считают, что у игрока, контракт которого истекает в июне 2024 года, есть тайное соглашение с «Реалом».

Несмотря на отстранение Мбаппе, в «ПСЖ» царит хорошая атмосфера.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает возможность больше никогда не играть с Мбаппе в составе. Не исключено, что француз покинет клуб в летнее трансферное окно.

Интерес к футболисту проявляют «Реал», «Аль-Хиляль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

Напомним, в прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца: