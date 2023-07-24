Артета после поражения от «МЮ» рассказал, что необходимо улучшить «Арсеналу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед» (0:2) и рассказал, что нужно улучшить в игре команды.

«Такой тяжёлый матч на таком уровне, пусть и товарищеский, даёт много информации, и это всегда позитив. Нам многое нужно улучшить, в частности игру в обеих штрафных. Ошибки – часть футбола, но их надо избегать. Проигрывать всегда больно.

В плане физики планка была высокой, и нужно было соответствовать. Поэтому от ряда игроков мы ждём немного большего. В целом у соперника были моменты, когда они играли эффективно. У нас тоже были шансы забить, когда мы больше доминировали и пытались отыграться во втором тайме, но не реализовали моменты, и соперник победил», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».