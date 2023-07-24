Вагнер Лав забил победный гол в матче второй лиги Бразилии. Он — лучший бомбардир турнира

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав продолжает демонстрировать высокий уровень в Бразилии. 39-летний форвард забил победный гол за «Спорт Ресифи» в матче с ««Сампайо Корреа» в бразильской Серии В (втором дивизионе Бразилии). Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Лава.

Отметим, что этот гол стал для Вагнера десятым в нынешнем розыгрыше бразильской Серии В. Экс-нападающий ЦСКА в данный момент лидирует в бомбардирской гонке соревнования.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В «Спорт Ресифи» 39-летний нападающий перешёл в 2022 году. В 58 матчах за бразильский коллектив нападающий забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. С его помощью клуб выиграл чемпионат штата Пернамбукано в 2023 году.