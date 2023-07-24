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Капитан «ПСЖ» Маркиньос отреагировал на решение руководства клуба отстранить Мбаппе

Капитан «ПСЖ» Маркиньос отреагировал на решение руководства клуба отстранить Мбаппе
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос надеется, что нападающий Килиан Мбаппе вернётся в состав парижской команды.

«Он выдающийся игрок, очень сильный, но это решение руководства. Надеюсь, всё закончится хорошо, он вернётся и поможет нам в этом сезоне», – приводит слова Маркиньоса ESPN Deportes.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер. Интерес к футболисту проявляют «Реал», «Аль-Хиляль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси».

В минувшем сезоне-2022/2023 Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:

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