Бекхэм поделился эмоциями после дебютного гола Месси за «Интер Майами»

Один из владельцев «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о дебюте аргентинского нападающего Лионеля Месси за клуб.

«Честно говоря, как только я увидел назначенный штрафной удар, я подумал: «Вот так всё и должно было закончиться. Особенно, когда на поле есть такие игроки, как Месси и Бускетс — вот что они привносят. Это было так волнительно для наших фанатов. Все эти люди, которые пришли сюда, чтобы увидеть, как Лео просто выходит на поле, не говоря уже о том, что ему удалось сделать. Сбылась мечта каждого на этом стадионе и каждого в этой стране увидеть, как Лео вступает в MLS. У меня не так много слов, чтобы описать это.

Это особенная ночь для нас, для наших семей, для всех, кто на стадионе, для вас, ребята. Это такой момент для этой страны, такой момент для этой лиги. Это очень гордый момент для нас», — приводит слова Бекхэма официальный сайт МЛС.

Напомним, Месси дебютировал за «Интер Майами» в матче 1-го тура Кубка Лиг MLS + MX с «Крус Асулем» и отметился забитым мячом на 94-й минуте со штрафного.

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