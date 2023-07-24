Швайнштайгер упомянул Тимощука, говоря о роли полузащитников в клубе

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о переходе полузащитника Конрада Лаймера в мюнхенский клуб. Также немец упомянул экс-партнёра по «Баварии», а ныне ассистента главного тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, говоря о роли полузащитников в клубе.

«Важно иметь настоящего нападающего, Но такие игроки, как Конрад Лаймер, также очень важны в наши дни. В моё время это были игроки типа Луиса Густаво, Анатолия Тимощука или Хави Мартинеса. В команде также нужны такие игроки, которые много делают для команды и заботятся о вашей спине. Я очень надеюсь на Конрада Лаймера», — приводит слова Швайнштайгера Kicker.

Напомним, Тимощук выступал за «Баварию» с 2009 по 2013 год. Он провёл за мюнхенский клуб 132 матча, забив 6 голов и сделав 6 результативных передач.

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