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Аллегри не назвал чемпионство «Ювентуса» главной задачей команды на следующий сезон

Аллегри не назвал чемпионство «Ювентуса» главной задачей команды на следующий сезон
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, какие цели стоят перед командой в новом сезоне.

«Мы должны стремиться вернуться в Лигу чемпионов – такова наша цель. Игра в Европе очень важна для нас и наших доходов.

В нашем составе много молодых игроков, которые впечатляюще провели прошлый сезон, и от них мы можем ждать ещё одного шага вперёд в новой кампании. Сейчас нам нужно работать и оставаться предельно сосредоточенными, чтобы наилучшим образом стартовать в Серии А», – приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Туринская команда заняла седьмое место, набрав 62 очка. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала. В сезоне-2023/2024 туринская команда не примет участия в еврокубках из-за санкций УЕФА.

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