Аллегри не назвал чемпионство «Ювентуса» главной задачей команды на следующий сезон

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, какие цели стоят перед командой в новом сезоне.
«Мы должны стремиться вернуться в Лигу чемпионов – такова наша цель. Игра в Европе очень важна для нас и наших доходов.
В нашем составе много молодых игроков, которые впечатляюще провели прошлый сезон, и от них мы можем ждать ещё одного шага вперёд в новой кампании. Сейчас нам нужно работать и оставаться предельно сосредоточенными, чтобы наилучшим образом стартовать в Серии А», – приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.
Туринская команда заняла седьмое место, набрав 62 очка. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала. В сезоне-2023/2024 туринская команда не примет участия в еврокубках из-за санкций УЕФА.
- 24 июля 2023
-
05:03
-
04:57
-
04:44
-
04:42
-
04:24
-
04:21
-
04:15
-
04:00
-
03:56
-
03:35
-
03:31
-
03:15
-
03:09
-
03:08
-
02:59
-
02:43
-
02:28
-
02:22
-
02:22
-
01:40
-
01:16
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:36
-
00:35
-
00:31
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:13
-
00:02
-
00:01
- 23 июля 2023
-
23:45
-
23:43