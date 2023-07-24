Аллегри: «Ювентус» не должен допустить то, что произошло с Погба в прошлом году

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал о физической форме полузащитника Поля Погба.

«Не думаю, что смогу рассчитывать на Погба в двух ближайших товарищеских матчах. Он стремительно набирает форму, но почти не тренировался в общей группе, поэтому нам нужно быть осторожными. Мы не должны допустить того, что произошло в прошлом году.

Во время пробежек я вижу, что Погба уже лучше, но нам придётся подождать не менее месяца, прежде чем он снова сможет играть», – приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2022/2023 на счету Поля десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Погба станцевал с травмированным коленом: