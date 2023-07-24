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В «Тоттенхэме» собираются поставить ультиматум Гарри Кейну

В «Тоттенхэме» собираются поставить ультиматум Гарри Кейну
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В «Тоттенхэм Хотспур» готовы поставить ультиматум нападающему клуба Гарри Кейну, сообщает Goal.

По данным источника, владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис сказал президенту клуба Дэниелу Леви поставить Гарри Кейну ультиматум на фоне слухов о его возможном уходе в «Баварию».

«Тоттенхэм» намерен предупредить Кейна, что он будет продан этим летом, если он откажется продлить контрактное соглашение с клубом.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готовит предложение по Кейну в размере € 100 млн.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и пять результативных передач.

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