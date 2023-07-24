В «Тоттенхэме» собираются поставить ультиматум Гарри Кейну

В «Тоттенхэм Хотспур» готовы поставить ультиматум нападающему клуба Гарри Кейну, сообщает Goal.
По данным источника, владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис сказал президенту клуба Дэниелу Леви поставить Гарри Кейну ультиматум на фоне слухов о его возможном уходе в «Баварию».
«Тоттенхэм» намерен предупредить Кейна, что он будет продан этим летом, если он откажется продлить контрактное соглашение с клубом.
Ранее сообщалось, что «Бавария» готовит предложение по Кейну в размере € 100 млн.
Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и пять результативных передач.
Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ
- 24 июля 2023
-
05:03
-
04:57
-
04:44
-
04:42
-
04:24
-
04:21
-
04:15
-
04:00
-
03:56
-
03:35
-
03:31
-
03:15
-
03:09
-
03:08
-
02:59
-
02:43
-
02:28
-
02:22
-
02:22
-
01:40
-
01:16
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:36
-
00:35
-
00:31
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:13
-
00:02
-
00:01
- 23 июля 2023
-
23:45
-
23:43