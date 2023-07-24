Источник: защитник ЦСКА Виллиан Роша может перейти в «Фенербахче»
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Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может перейти в турецкий «Фенербахче», сообщает журналист Экрем Конур.
По его информации, к футболисту также проявляют интерес клубы из Бразилии и Саудовской Аравии.
Виллиан Роша стал игроком ЦСКА 1 сентября 2022 года. 10 сентября в матче с «Краснодаром» бразилец дебютировал в Российской Премьер-Лиге. В составе армейского клуба защитник стал победителем Кубка России и серебряным призёром РПЛ в сезоне-2022/2023. 28-летний игрок провёл за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.
Напомним, 22 июля в Екатеринбурге состоялся матч 1-го тура нового сезона РПЛ, в котором местный «Урал» принимал московский ЦСКА. Победа осталась за хозяевами 2:1.
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