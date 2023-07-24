«Спортинг» отклонил предложение ЦСКА по Паулиньо в размере € 7 млн

ЦСКА проявляет интерес к португальскому нападающему «Спортинга» Паулиньо.
Как сообщает A Bola, московский клуб предлагал за 30‑летнего футболиста € 7 млн, однако это предложение не устроило руководство португальской команды. «Спортинг» готов расстаться с форвардом за € 20 млн.
В сезоне-2022/2023 Паулиньо провёл 38 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.
ЦСКА по итогам сезона-2022/23 Российской Премьер-лиги (РПЛ) расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 58 очков. Подопечные Владимира Федотова также одержали победу в Кубке России.
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