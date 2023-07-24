«Реал» нашёл средства на трансфер Мбаппе и готов завершить сделку с «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время может стать игроком «Реала».
Как сообщает Madrid Xtra, «королевский клуб» подготовился к осуществлению трансфера французского форварда. Отмечается, что сделку могут закрыть в первую неделю августа.
Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер. Интерес к футболисту проявляют «Реал», «Аль-Хиляль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси».
В минувшем сезоне-2022/2023 Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца:
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