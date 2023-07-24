Швайнштайгер высказался о возможном переходе Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию»

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о возможном трансфере нападающего Гарри Кейна.

«Я определённо думаю, что Гарри Кейн — это тот, кто может заменить Роберта Левандовского в клубе. Но вопрос в том, выберет ли Гарри Кейн мюнхенскую «Баварию». Конечно, у него больше шансов выиграть титул здесь, чем в «Тоттенхэме», — приводит слова Швайнштайгера kicker.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готовит предложение по Кейну в размере € 100 млн.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и пять результативных передач.

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