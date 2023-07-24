Тарханов: «Зенит» по-прежнему основной претендент на титул РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов высказался о первом туре РПЛ и перспективах команд российского чемпионата.
«Первые туры всегда неожиданные. «Урал» хорошо сыграл с ЦСКА, создал прочную оборону и классно контратаковал. «Рубин» неплохо укрепился и подготовился к сезону, у них уже получилось отобрать очки у «Локомотива». Самый лучший и остро атакующий футбол на старте сезона показали «Динамо» и «Краснодар». Это две равные команды.
«Зенит» победу одержал по делу, у команды было преимущество по статистическим показателям. Конкуренцию чемпиону может навязать и создать каждый, чемпионат будет интересным. Кто выиграет, — увидим. По-прежнему, основной претендент – это «Зенит», но и остальные топ-клубы могут навязать борьбу», — приводит слова Тарханова спортивное радио «Движение».
- 24 июля 2023
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