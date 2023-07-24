Джейсон Денайер стал игроком «Аль-Фатеха» из Саудовской Аравии

Защитник сборной Бельгии Джейсон Денайер перешёл в клуб из чемпионата Саудовской Аравии, сообщила пресс-служба «Аль-Фатеха».

В новом клубе Денайер будет выступать под 64-м номером.

Напомним, футболист провёл год в академии «Манчестер-Сити» после прихода в клуб в 2013-м, позже был отдан в аренду. В 2014-м он дебютировал за молодёжную сборную Бельгии, а четыре года спустя подписал четырёхлетний контракт с «Лионом», где стал постоянным игроком основной команды. Летом прошлого года случился переход в «Шабаб Аль-Ахли».

В сезоне-2022/2023 Денайер провёл 11 матчей за «Аль-Шабаб» во всех турнирах, в которых не сделал ни одной результативной передачи. На счету защитника также семь игр на чемпионате мира — 2022 в составе сборной Бельгии. Ранее бельгиец выступал за «Манчестер Сити» и «Лион». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее стало известно, что бывший тренер «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич назначен наставником «Аль-Фатеха».