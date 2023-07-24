Энрике не нравится идея не использовать Мбаппе — если он останется, то будет играть

Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не оценил идею руководства, которое может принять решение отстранить нападающего парижан Килиана Мбаппе от игр, если тот не продлит контракт, сообщает Relevo.

По сведениям источника, испанский специалист не будет выполнять распоряжение держать Мбаппе как можно дальше от основы команды, если игрок останется в клубе. Энрике считает, что 24-летний француз усилит игру «ПСЖ», несмотря на давление со стороны катарского руководства.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Мбаппе за сумму в € 200 млн плюс половина бонуса за лояльность, прописанного в контракте форварда. Все предложения на эту сумму будут приняты, если игрок не продлит контракт. «Арсенал» и «Ливерпуль» уже готовы попытаться подписать Мбаппе на этих условиях, хотя нападающий не рассматривает эти варианты.

Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос