Президент «ПСЖ» пытается убедить Мбаппе уйти, однако француз готов перейти только в «Реал»

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в контексте ситуации с будущим Килиана Мбаппе и его контрактом пытается убедить игрока рассмотреть предложения о переходе в другие клубы текущим летом, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, Аль-Хелаифи связался с Мбаппе, чтобы побудить его выслушать предложения некоторых клубов, которые уже проявляют интерес. Команды готовы предложить игроков в сделку. Однако парижское издание добавляет, что Мбаппе хочет присоединиться только к «Реалу».

Отмечается, что интерес к игроку также проявляет «Челси».

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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