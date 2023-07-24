Президент «ПСЖ» пытается убедить Мбаппе уйти, однако француз готов перейти только в «Реал»
Поделиться
Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в контексте ситуации с будущим Килиана Мбаппе и его контрактом пытается убедить игрока рассмотреть предложения о переходе в другие клубы текущим летом, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, Аль-Хелаифи связался с Мбаппе, чтобы побудить его выслушать предложения некоторых клубов, которые уже проявляют интерес. Команды готовы предложить игроков в сделку. Однако парижское издание добавляет, что Мбаппе хочет присоединиться только к «Реалу».
Отмечается, что интерес к игроку также проявляет «Челси».
В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
Комментарии
- 24 июля 2023
-
06:36
-
06:30
-
06:28
-
06:07
-
05:59
-
05:55
-
05:55
-
05:47
-
05:46
-
05:34
-
05:03
-
04:57
-
04:44
-
04:42
-
04:24
-
04:21
-
04:15
-
04:00
-
03:56
-
03:35
-
03:31
-
03:15
-
03:09
-
03:08
-
02:59
-
02:43
-
02:28
-
02:22
-
02:22
-
01:40
-
01:16
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:36
Партнерский контент