Федерико Вальверде — лучший игрок матча «Реал» — «Милан»

Уругвайский центральный полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде был признан лучшим игроком товарищеского матча с «Миланом». Встреча завершилась победой мадридцев со счётом 3:2. На счету уругвайца дубль.

Первый гол в матче забил английский защитник Фикайо Томори. А своим первым результативным действием в новом клубе отметился американский вингер Кристиан Пулишич, отдав голевой пас. На 42-й минуте укрепил преимущество итальянцев Лука Ромеро. Ему же ассистировал Давиде Калабрия.

Но уже на 57-й минуте первый год для мадридцев в матче забил Вальверде. Пас на гол ему отдал бразилец Родриго. Спустя две минуты Вальверде оформил дубль. А на 84-й минуте Винисиус Жуниор вырвал победу для своего клуба. Бразилец отличился после паса Луки Модрича.