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Сергей Игнашевич: «Балтика» ещё забьёт свои голы

Сергей Игнашевич: «Балтика» ещё забьёт свои голы
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении своей команды в 1-м туре чемпионата России от «Сочи» (0:2).

«Поздравляю «Сочи» с победой. Это тяжёлая победа. Могу сказать, что у меня нет ни одной претензии к игрокам. Я считаю, что мы очень концентрированно и спокойно для дебюта в этой лиге играли как в атаке, так и в обороне. Конечно, могли бы и лучше действовать в эпизоде с первым пропущенным мячом, да и в концовке матча. Но в целом ребята провели хороший и ровный матч. И свои голы мы обязательно ещё забьём», – сказал Игнашевич на пресс-конференции после матча.

На шестой минуте встречи нападающий хозяев Мартин Крамарич с передачи Луки Джорджевича вывел «Сочи» вперёд — 1:0. На 83-й минуте встречи Ванья Дркушич удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче – 2:0.

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