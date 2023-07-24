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Вильсон Изидор заявил, что остаётся в «Локомотиве»

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о своём возможном уходе из клуба.

«Моё будущее в «Локомотиве»? Я остаюсь здесь. Мне очень нравится в «Локомотиве» — это самое главное!» — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось, что боссы «Локомотива» готовы рассмотреть вариант с продажей игрока только в случае хорошего финансового предложения.

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 играх. Вильсон Изидор отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей в 20 матчах.