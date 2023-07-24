Вильсон Изидор заявил, что остаётся в «Локомотиве»

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о своём возможном уходе из клуба.
«Моё будущее в «Локомотиве»? Я остаюсь здесь. Мне очень нравится в «Локомотиве» — это самое главное!» — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось, что боссы «Локомотива» готовы рассмотреть вариант с продажей игрока только в случае хорошего финансового предложения.
По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 играх. Вильсон Изидор отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей в 20 матчах.
- 24 июля 2023
-
09:36
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:01
-
09:00
-
08:52
-
08:47
-
08:30
-
08:25
-
07:58
-
07:54
-
07:27
-
07:27
-
07:20
-
07:10
-
07:07
-
06:55
-
06:36
-
06:30
-
06:28
-
06:07
-
05:59
-
05:55
-
05:55
-
05:47
-
05:46
-
05:34
-
05:03
-
04:57
-
04:44
-
04:42
-
04:24