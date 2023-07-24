Владимир Клементьев: удаление в матче «Пари НН» – «Зенит» не совсем справедливое

Бывший форвард «Зенита» Владимир Клементьев высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Пари Нижний Новгород». Команда из Санкт-Петербурга обыграла соперников со счётом 2:0.
«Насчёт удаления лучше у судей спросить. Сейчас правила поменялись, и трудно понять, какие трактовки эпизодов. Конечно, после потери игрока «Нижнему» стало труднее обороняться.
В советское время за такой фол красную не дали бы? Думаю, нет. Там максимум — жёлтая. Не совсем справедливое удаление.
Без него «Зенит» обыграл бы соперника? Ну, «Зенит» вроде бы атакует, контролирует мяч, а по воротам в последних трёх играх бьёт редко. Три-четыре удара. Раньше было под двадцатку. Что-то у них не в порядке с этим элементом. Видно, что команда в стадии перестройки, собираются уходить Малком, Вендел, Клаудиньо. Тренерам надо искать новые сочетания. Пора своим ребятам давать дорогу.
В субботу «Зенит» два раза ударил по воротам соперника и забил два гола. Это стопроцентная реализация называется. Спасибо Кассьерре! В прошлом сезоне он почти не забивал. Сейчас, если время начнут давать больше, может, начнёт. Самое главное — почувствовать уверенность», – приводит слова Клементьева «РБ Спорт».
- 24 июля 2023
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