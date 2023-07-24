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«Лацио» сделал более выгодное для «Динамо» предложение за Захаряна, чем «Фейеноорд»

Римский «Лацио» готов подписать российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своих социальных сетях.

По информации источника, предложение римлян гораздо выгоднее для «Динамо», чем то, что сделал ранее нидерландский «Фейеноорд».

Как сообщалось ранее, «Фейеноорд» отказывался платить «Динамо» за Захаряна более € 8 млн, аргументируя это истекающим через год контрактом полузащитника.

Вчера, 23 июля, в российских СМИ появилась информация, что трансфер Захаряна в «Лацио» близок к завершению.

В стартовавшем сезоне-2023/2024 20-летний Захарян сыграл за «Динамо» один матч в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с бело-голубыми действует до июня 2024 года.