«Флешбэк из прошлого сезона». Зиньковский высказался о победе «Спартака» над «Оренбургом»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» (3:2) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Непростая победа. Наверное, это был флешбэк из прошлого сезона — там как раз были такие матчи. Хотелось бы попроще побеждать: забивать свои моменты — в таком случае игра была бы закончена. А так вышли неудачно на второй тайм… И поплатились за это. Но наши камбэки — это стандартная ситуация», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в прошедшем вчера, 23 июля, матче красно-белые добыли победу благодаря дублю 22-летнего полузащитника Даниила Хлусевича. К 75-й минуте команда Гильермо Абаскаля уступала «Оренбургу» 1:2.
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