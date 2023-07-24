Стало известно, сколько «Лацио» предложил «Динамо» за Арсена Захаряна

Стало известно, за сколько римский «Лацио» рассчитывает приобрести полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».
По информации источника, римляне серьёзно настроены оформить трансфер в ближайшее время. «Лацио» предложил «Динамо» € 12 млн плюс бонусы за Захаряна. Также бело-голубые смогут рассчитывать на процент с дальнейшей продажи полузащитника.
20-летний Захарян — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне полузащитник сыграл один матч, в котором не отметился результативными действиями. Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Захаряну со стороны нидерландского «Фейеноорда», однако этот клуб предложил за полузащитника лишь € 8 млн.
- 24 июля 2023
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