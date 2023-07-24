Защитник «Локо» Тикнизян объяснил, почему перестал праздновать голы в стиле Дзюбы
Поделиться
Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему перестал праздновать забитые мячи в стиле нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы
«Почему перестал праздновать голы, как Дзюба? Надоело (смеётся). Я стал чаще забивать, поэтому надо своё празднование придумывать. Теперь я каждый раз куда-то бегу, а меня потом ещё 20 минут по стадиону ловят», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Отметим, что Тикнизян забил первый гол железнодорожников в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра завершилась вничью со счётом 2:2. В прошлом сезоне 24-летний полузащитник провёл 29 матчей за «Локомотив» в рамках РПЛ, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
Комментарии
- 24 июля 2023
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:05
-
12:03
-
12:01
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:43
-
11:32
-
11:30
-
11:26
-
11:10
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:41
-
10:39
-
10:34
-
10:32
-
10:30
-
10:27
-
10:26
-
10:21
-
10:21
-
10:14
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
10:00
Партнерский контент