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Защитник «Локо» Тикнизян объяснил, почему перестал праздновать голы в стиле Дзюбы

Защитник «Локо» Тикнизян объяснил, почему перестал праздновать голы в стиле Дзюбы
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Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему перестал праздновать забитые мячи в стиле нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы

«Почему перестал праздновать голы, как Дзюба? Надоело (смеётся). Я стал чаще забивать, поэтому надо своё празднование придумывать. Теперь я каждый раз куда-то бегу, а меня потом ещё 20 минут по стадиону ловят», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что Тикнизян забил первый гол железнодорожников в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра завершилась вничью со счётом 2:2. В прошлом сезоне 24-летний полузащитник провёл 29 матчей за «Локомотив» в рамках РПЛ, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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