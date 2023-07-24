Защитник «Спартака» Чернов: Хлусевич доказал, что никакой Рожерио нам не нужен

Футболист «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги и срыв трансфера Рожерио из «Сассуоло».
«Раз выиграли, значит, всё хорошо. В целом хотелось бы поспокойнее, но получилось так, как получилось. Как отношусь к срыву трансфера Рожерио в «Спартак», который стал скандальным? Мне всё равно — пусть лучше свои играют. Сегодня вот Хлус (Даниил Хлусевич. — Прим. «Чемпионата») доказал, что никакой Рожерио нам не нужен.
Дай бог, что всё так случилось, ведь всё, что ни делается — к лучшему. Поэтому пускай играет там у себя. Появилась ли дополнительная злость на «Зенит» из-за Эраковича? Это из той же серии, что и с этим Рожерио. Я даже не знаю, кто это, поэтому так вообще всё равно на него, что не могу про него ничего сказать», — приводит слова Чернова Sport24.
- 24 июля 2023
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