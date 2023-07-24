Сёмин: провалы в обороне «Спартака» — это не весёлый футбол, а безалаберный

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о победе «Спартака» в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Оренбургом» (3:2). Также он отметил неуверенную игру красно-белых в обороне. Однако, по мнению Сёмина, исправив ошибки в защите, «Спартак» сможет претендовать на высокие результаты.
«Весёлый футбол — тот, который приносит победу. «Спартак» — молодцы. Они интересно играли в атаке, забили хорошие голы. Однако такие большие провалы в обороне — это не веселый футбол, а безалаберный.
Может ли «Спартак» претендовать в этом сезоне на что-то большое? Если исправит ошибки в обороне, то, конечно, может. В команде хороший подбор футболистов, которые с каждым годом играют всё лучше, прогрессируют. И селекция прошла. Поэтому, естественно, есть хорошие шансы», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
- 24 июля 2023
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