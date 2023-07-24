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Германия — Марокко: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Германия — Марокко: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023
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Сегодня, 24 июля, на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне, Австралия, пройдёт матч 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин. Сыграют соперники по группе H — сборные Германии и Марокко. Стартовый свисток раздастся в 11:30 мск.

ЧМ-2023 (ж). Группа H. 1-й тур
24 июля 2023, понедельник. 11:30 МСК
Германия (ж)
Не начался
Марокко (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Германия: Фромс, Хут, Гендрих, Хегеринг, Раух, Обердорф, Дебриц, Бранд, Магулль, Бюль, Попп.

Марокко: Эр-Рмичи, Редуани, Айт Эль Хадж, Мрабет, Сегир, Узрауи, Чеббак, Амани, Наккаш, Тагнаут, Аянэ.

Сборные Германии и Марокко попали в одну группу с национальными командами Колумбии и Южной Кореи. Действующим чемпионом мира среди женщин является сборная США. Американки также самая титулованная сборная по числу побед на первенствах мира (4).

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