Германия — Марокко: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Сегодня, 24 июля, на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне, Австралия, пройдёт матч 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин. Сыграют соперники по группе H — сборные Германии и Марокко. Стартовый свисток раздастся в 11:30 мск.

Стартовые составы команд:

Германия: Фромс, Хут, Гендрих, Хегеринг, Раух, Обердорф, Дебриц, Бранд, Магулль, Бюль, Попп.

Марокко: Эр-Рмичи, Редуани, Айт Эль Хадж, Мрабет, Сегир, Узрауи, Чеббак, Амани, Наккаш, Тагнаут, Аянэ.

Сборные Германии и Марокко попали в одну группу с национальными командами Колумбии и Южной Кореи. Действующим чемпионом мира среди женщин является сборная США. Американки также самая титулованная сборная по числу побед на первенствах мира (4).