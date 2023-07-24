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Италия вырвала победу у Аргентины на последних минутах матча женского ЧМ-2023

Италия вырвала победу у Аргентины на последних минутах матча женского ЧМ-2023
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Сегодня, 24 июля, завершился матч 1-го тура группы G женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии между сборными Италии и Аргентины. Встреча закончилась победой итальянок 1:0.

Матч Италии и Аргентины прошёл на стадионе «Эден Парк» в Окленде, Новая Зеландия.

На 20-й минуте матча гол сборной Италии в исполнении полузащитницы Арианны Карузо был отменён из-за положения вне игры. На 42-й минуте был отменён ещё один гол итальянок из-за офсайда.

Счёт был открыт во втором тайме — отличилась нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли (1:0).

Сборные Италии и Аргентины попали в одну группу с национальными командами Швеции и ЮАР. Соперницы итальянок и аргентинок по группе уже сыграли свой матч. Во встрече, проходившей вчера, 23 июля, победу одержала сборная Швеции (2:1).

ЧМ-2023 (ж). Группа G. 1-й тур
24 июля 2023, понедельник. 09:00 МСК
Италия (ж)
Окончен
1 : 0
Аргентина (ж)
1:0 Джирелли – 87'
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