Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Италия вырвала победу у Аргентины на последних минутах матча женского ЧМ-2023

Сегодня, 24 июля, завершился матч 1-го тура группы G женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии между сборными Италии и Аргентины. Встреча закончилась победой итальянок 1:0.

Матч Италии и Аргентины прошёл на стадионе «Эден Парк» в Окленде, Новая Зеландия.

На 20-й минуте матча гол сборной Италии в исполнении полузащитницы Арианны Карузо был отменён из-за положения вне игры. На 42-й минуте был отменён ещё один гол итальянок из-за офсайда.

Счёт был открыт во втором тайме — отличилась нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли (1:0).

Сборные Италии и Аргентины попали в одну группу с национальными командами Швеции и ЮАР. Соперницы итальянок и аргентинок по группе уже сыграли свой матч. Во встрече, проходившей вчера, 23 июля, победу одержала сборная Швеции (2:1).