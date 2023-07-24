Защитник «Балтики» Пуцко: в РПЛ хорошо. Осталось выигрывать и доказывать состоятельность

Футболист «Балтики» Александр Пуцко прокомментировал поражение от «Сочи» (0:2) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги и поделился ожиданиями от сезона-2023/2024.

«Почему не удалось реализовать моменты? Не сказал бы, что было волнение. Все хотели играть в свой футбол, но где‑то не получилось. Сказался быстрый гол, тяжело было отыгрываться. Плюс играли на выезде, было жарко и душно. Чувствуется ли давление в связи с выходом в высший российский дивизион? В РПЛ хорошо, рады, что вышли.

Осталось выигрывать и доказывать состоятельность. Пока давления нет, все понимают, что мы только вышли. В Калининграде любят футбол. В команде понимаем, что нужен результат. Мы хорошо готовились к сезону. Думаю, физически готовы», — приводит слова Пуцко «Матч ТВ».