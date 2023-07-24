«Аякс» сделал улучшенное предложение «Краснодару» по трансферу Эдуарда Сперцяна
Поделиться
Амстердамский «Аякс» продолжает переговоры с «Краснодаром» по возможному переходу полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».
По информации источника, «Аякс» сделал новое предложение российскому клубу, которое предполагает больший размер выплаты «Краснодару», чем первое. За предлагаемые ранее амстердамцами деньги Сперцяна продавать отказались.
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Аякс» предложил за Сперцяна € 8,5 млн + € 2 млн бонусами.
23-летний Сперцян связан контрактом с «Краснодаром» до июня 2026 года. Полузащитник является воспитанником кубанского клуба.
В первом же матче нового сезона РПЛ за «Краснодар» полузащитник смог отметиться результативной передачей.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июля 2023
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:05
-
12:03
-
12:01
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:43
-
11:32
-
11:30
-
11:26
-
11:10
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:41
-
10:39
-
10:34
-
10:32
-
10:30
-
10:27
-
10:26
-
10:21
-
10:21
-
10:14
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
10:00
Партнерский контент