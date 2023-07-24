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«Аякс» сделал улучшенное предложение «Краснодару» по трансферу Эдуарда Сперцяна

«Аякс» сделал улучшенное предложение «Краснодару» по трансферу Эдуарда Сперцяна
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Амстердамский «Аякс» продолжает переговоры с «Краснодаром» по возможному переходу полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

По информации источника, «Аякс» сделал новое предложение российскому клубу, которое предполагает больший размер выплаты «Краснодару», чем первое. За предлагаемые ранее амстердамцами деньги Сперцяна продавать отказались.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Аякс» предложил за Сперцяна € 8,5 млн + € 2 млн бонусами.

23-летний Сперцян связан контрактом с «Краснодаром» до июня 2026 года. Полузащитник является воспитанником кубанского клуба.

В первом же матче нового сезона РПЛ за «Краснодар» полузащитник смог отметиться результативной передачей.

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