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Личка: предложение от «Динамо» — оценка твоей работы, которую ты делаешь каждый день

Личка: предложение от «Динамо» — оценка твоей работы, которую ты делаешь каждый день
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что был рад получить предложение возглавить московское «Динамо».

«Зимнее приглашение от «Краснодара», а летом уже от «Динамо» — оценка твоей работы, которую ты делаешь каждый день. Рад и горд был получить предложение такого клуба. В каком состоянии принял команду? Прошлый сезон был для команды неудачным — не добились тех целей, которые хотели бы. Но это нужно забывать, потому что начался новый сезон. Нужно искать позитивные вещи. Ставить цель и работать. Без упорной работы ты не добьёшься своих целей», — приводит слова Лички Sport24.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» проиграло «Краснодару» со счётом 1:3. Прошлый сезон бело-голубые завершили на девятом месте.

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