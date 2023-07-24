Кержаков: давайте не будем загадывать, останусь в «Зените» или нет. Может быть что угодно

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков не стал прямо отвечать на вопрос о своём будущем в команде, отметив, что за год до окончания его контракта с клубом может произойти ещё многое.

«В прошлом сезоне у меня заканчивался контракт за четыре дня до последнего тура, поэтому подписал контракт на неделю. Возможно, в этом сезоне снова придётся подписывать такой же. Если говорить об окончании сезона, не знаю, что случится в конце года. Может произойти что угодно. Давайте не будем загадывать, останусь в «Зените» или нет», — приводит слова Кержакова «РИА Новости Спорт».

36-летний Кержаков начал новый сезон в качестве основного вратаря «Зенита», выйдя на поле в матче за Суперкубок России и в 1-м туре РПЛ.