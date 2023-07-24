Владимир Гранат: для болельщиков «Спартака» игра с «Оренбургом» получилась валидольной

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат высказался насчёт матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Оренбургом» (3:2).

«У «Спартака» в сезоне много таких игр. Наверное, для болельщиков «Спартака» игра с «Оренбургом» получилась валидольной, а для обычных болельщиков — очень яркой и интересной. У каждой команды есть проблемы в обороне. «Оренбург» — очень хорошая команда с сильной атакой, умеют использовать свои моменты.

Хлусевич — качественный футболист. В «Арсенале» он регулярно отмечался результативными действиями. Первый гол с «Оренбургом» — везение, был рикошет. Во втором же голе была очень красивая комбинация. Можно только поздравить Даниила с дублем», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.