Португальские футболистки расплакались во время исполнения гимна. Фото
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Футболистки женской сборной Португалии Джессика Силва и Татьяна Пинту не смогли сдержать слёз во время исполнения национального гимна своей страны перед первым матчем на чемпионате мира — 2023. Скриншоты и ролики с плачущими португальскими спортсменками стали вирусными в соцсетях.
Напомним, 23 июля состоялся матч 1-го тура группы Е чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Нидерландов и Португалии. Команды играли на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина). Нидерланды одержали победу со счётом 1:0. Единственным забитым мячом на 13-й минуте отметилась защитница сборной Нидерландов ван дер Грагт.
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