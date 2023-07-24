Юрий Сёмин: в 2023 году от Малкома в «Зените» могло и не быть такой пользы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался насчёт ухода нападающего Малкома из «Зенита».

«Если игрок принял решение, то сейчас очень сложно этому помешать и переубедить. Нормальный процесс. Надо купить других игроков — так и будет. Кто лучше приспособится, тот и будет более высоко в турнирной таблице. Ослабнет ли «Зенит» с уходом Малкома? Мне кажется, в этом году Малком начал не с такой мотивацией. Вполне возможно, что в этом году от него такой пользы могло и не быть», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Аль-Хиляль» оформил трансфер нападающего «Зенита» Малкома. Руководство петербургского клуба подтвердило переход бразильца в саудовский клуб. Малком выступал за «Зенит» с 2019 года после перехода из «Барселоны».