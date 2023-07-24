Бразилия — Панама: Марта начнёт матч женского ЧМ-2023 на скамейке запасных

Сегодня, 24 июля, состоится матч женского чемпионата мира по футболу — 2023, в котором встретятся сборные Бразилии и Панамы. Игра 1-го тура группы F пройдёт на стадионе «Хиндмарш» (Аделаида, Австралия). Стартовый свисток арбитра — в 18:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Женская сборная Бразилии: Леле, Адриана, Антония, Эри Боржес, Бия Занератто, Лорен Коста, Дебинья, Кэролин, Луана Бертолукки, Рафаэлле Соуза, Тамирэ.

Женская сборная Панамы: Байли, Балтрип-Рейес, Кастильо, Джин, Миллс, Пинсон, Райли, Варгас, Гонсалес, Кинтеро, Кокс.

Интересно, что в запасе женской сборной Бразилии осталась широко известная футболистка Марта.

Соперниками женских сборных Бразилии и Панамы по группе являются команды Франции и Ямайки, которые уже провели очный матч и сыграли ничью (0:0).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.