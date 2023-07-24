«Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» € 300 млн за Мбаппе

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» начал переговоры о трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, на данном этапе саудовцы не связывались с самим игроком, а только вышли на руководство парижан, с которыми планируют начинать переговоры от суммы в € 300 млн. Отмечается, что в «ПСЖ» по-прежнему сохраняется уверенность, что Мбаппе уже успел договориться с «Реалом» по условиям личного соглашения.
Напомним, ранее сообщалось, что владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в контексте ситуации с будущим Килиана Мбаппе и его контрактом пытается убедить игрока рассмотреть предложения о переходе в другие клубы этим летом, но только не в «Реал». В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
- 24 июля 2023
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