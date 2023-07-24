Франко Камоцци: Захарян потянет уровень «Лацио» прямо сейчас
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Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на новость о возможном переходе 20-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».
«Переход Захаряна в «Лацио»? Это отличный трансфер! Арсен потянет уровень римской команды прямо сейчас. Но покупать его за € 15 млн — дороговато», — приводит слова Камоцци Metaratings.
Напомним, ранее сообщалось, что московское «Динамо» вступило в переговоры с итальянским клубом о переходе Захаряна. 20-летний футболист выступает за основной состав «Динамо» с января 2021 года.
На счету полузащитника 17 голов и 24 результативные передачи в 84 матчах за московскую команду. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 15 млн.
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