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Женский ЧМ-2023. Германия — Марокко: хозяева забили шестой гол

Женский ЧМ-2023. Германия — Марокко: хозяева забили шестой гол
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В эти минуты на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне, Австралия, проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин. Играют соперники по группе H — сборные Германии и Марокко. Стартовый свисток раздался в 11:30 мск.

На 11-й минуте встречи немки благодаря усилиям нападающей Александры Попп вышли вперёд. Голевую передачу на свой счёт записала Катрин-Юлия Гендрих. Второй мяч во встрече забила всё та же Александра Попп. Случилось это на 39-й минуте. Ассистировала ей Клара Бюль. Больше голов зрители в первой половине игры не увидели, команды ушли на перерыв при преимуществе немок в два мяча.

ЧМ-2023 (ж). Группа H. 1-й тур
24 июля 2023, понедельник. 11:30 МСК
Германия (ж)
Окончен
6 : 0
Марокко (ж)
1:0 Попп – 11'   2:0 Попп – 39'   3:0 Бюль – 46'   4:0 Ait El Haj – 54'   5:0 Redouani – 79'   6:0 Шюллер – 90'

В самом начале второго тайма немки довели счёт до разгромного — забила Клара Бюль. А через десять минут автогол Айт Эль Хадж довёл общий счёт забитых номинальными хозяевами мячей до четырёх. На 79-й минуте марокканская сборная оформила ещё один автогол. Его автором стала Ясмин Мрабет.

Уже в компенсированное время немецкая нападающая Леа Шюллер забила шестой гол в ворота сборной Марокко.

Сборные Германии и Марокко попали в одну группу с командами Колумбии и Южной Кореи. Действующим чемпионом мира среди женщин является сборная США. Американки также самая титулованная сборная по числу побед на первенствах мира (4).

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