Петржела: уход Малкома — большая потеря для «Зенита», он был настоящим лидером команды

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал уход из стана сине-бело-голубых бразильца Малкома.
«Безусловно, для «Зенита» уход Малкома — большая потеря. Но в этой сделке есть и плюсы. Уверен, что клуб заработает для себя очень неплохую сумму денег. Также уход Малкома из «Зенита» — шанс для русских молодых попасть наконец-то в состав. Грядут большие изменения. Очень важно правильно заменить Малкома. Сложно отрицать, что он был настоящим лидером команды. Его уход, безусловно, скажется на команде», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, «Аль-Хиляль» оформил трансфер нападающего «Зенита» Малкома. Руководство петербургского клуба подтвердило переход бразильца в саудовский клуб. Малком выступал за «Зенит» с 2019 года после перехода из «Барселоны».
- 24 июля 2023
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