Ярошик: никогда не пойду в «Спартак». Надеюсь, не буду как Марио, который тоже так говорил

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал переход экс-футболиста ПФК ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит». Ярошик заявил, что никогда не пойдёт работать в три клуба — «Спартак», пражскую «Славию» и шотландский «Рейнджерс».
«Моя реакция на переход Марио Фернандеса в «Зенит»? Меня удивил этот переход, большой сюрприз.
Согласился бы я работать в «Спартаке»? Нет, но я уважаю этот клуб. Есть три команды, в которые я никогда не пойду работать — «Спартак»… Ещё две команды — «Славия» Прага и «Глазго Рейнджерс». Эти три команды я бы никогда не стал тренировать. Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».
Напомним, во времена игровой карьеры Иржи Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2005 год. В составе армейцев чешский футболист стал чемпионом России. Сейчас он возглавляет «Оренбург».
- 24 июля 2023
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