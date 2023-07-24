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Гранат: с уходом Малкома соперники «Зенита» больше приобретут, чем потеряют

Гранат: с уходом Малкома соперники «Зенита» больше приобретут, чем потеряют
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Бывший защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат прокомментировал уход нападающего Малкома из «Зенита».

«С уходом Малкома наш чемпионат потеряет яркого футболиста. Но больше потеряет «Зенит», чем вся РПЛ. В этом плане соперники приобретут. Не в каждой команде есть игрок, который создаёт преимущество. Посмотрите, сколько Малком совершил результативных действий в прошлом сезоне. Он вёл игру, был одним из самых главных футболистов «Зенита». Думаю, петербуржцы будут брать кого-то на позицию Малкома, потому что клуб получит большие деньги», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Накануне, 23 июля, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком переходит в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составит € 60 млн. В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также помог «Зениту» в пятый раз кряду стать чемпионом страны.

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